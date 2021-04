Tunisian Smart Cities : l’heure est à l’action avec la coopération de tous

Partagez 0 Partages

L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) a organisé jeudi 1er avril 2021 une conférence en ligne dédiée au lancement de la phase d’implémentation et d’opérationnalisation du programme national des villes intelligentes et durables.

Le programme national des villes intelligentes et durables a su fédérer plus de 260 acteurs nationaux et internationaux qui agissent dans le développement territorial. Des instances nationales et régionales, des municipalités, des entreprises nationales et multinationales, des startups et des acteurs de la société civile ont répondu favorable à l’appel à candidatures lancé en mois de décembre 2020. Les résultats ont été rendus publics en mois de février dernier.

Les adhérents à l’écosystème Tunisian Smart Cities (TSC) partagent l’objectif de commander la transformation en lien avec le développement et la gouvernance des territoires en fixant les actions à entreprendre afin de bâtir les fondations et le socle du modèle tunisien de la Smart City.

Faisant suite à l’appel à candidatures, l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) a organisé jeudi 1er avril 2021 une conférence en ligne dédiée au lancement de la phase d’implémentation et d’opérationnalisation du programme, et ce en partenariat avec l’Instance générale de partenariat public-privé (IGPPP), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l’association Tunisian Smart Cities.

Pour réussir le passage à l’échelle des villes de demain

Etaient présents, Sami Ben Jannet, directeur général de l’ITES, Borhene Dhaouadi, directeur du programme TSC à l’ITES, Mohamed Ben Neji, directeur de la communication et des partenariats à la CDC, Habib Bouattay, directeur général de la Sotetel, Karim Kharrat, directeur général de Be Wireless Solution, Narjess Abassi, chef unité ingénierie et approbation des études au CERT, Meriem Bouabdallah, responsable recherche et développement à la SNAC, Hayet Bayoudh et Habib Dhaouadi, respectivement, maires de Carthage et Gabes.

Les intervenants se sont adressés essentiellement aux porteurs de décision au niveau régional et local, aussi bien aux entreprises et aux associations concernés par le développement sociétal et l’aménagement territorial, pour leur expliquer la démarche à suivre et témoigner de leurs expériences dans le cadre du programme TSC.

Lors de son intervention à l’ouverture de l’événement, M. Ben Jannet a insisté sur l’importance du numérique pour la durabilité et la résilience de nos villes. Le programme TSC est aujourd’hui l’opportunité inégale pour réussir le passage à l’échelle des villes de demain. Il vise à rapprocher l’ensemble des acteurs de la ville en mettant en relation d’une part les acteurs publics et d’autre part les entreprises proposant des services innovants et les acteurs civils porteurs d’idées nouvelles.

Plus de 260 acteurs ont participé à l’appel à candidatures

«On a aujourd’hui un véritable cluster Smart City. Plus de 260 acteurs institutionnels, organisationnels et civils ont participé à l’appel à candidatures lancé en décembre dernier. Tous ces acteurs partagent l’ambition de participer à la transformation en lien avec le développement et la gouvernance des territoires. Et nous à l’ITES, nous nous engageons à apporter tout appui nécessaire pour faire aboutir ce projet ambitieux qui va changer le mode de vie du citoyen», déclare-t-il.

En s’adressant aux adhérents au programme qui suivent la conférence à travers les plateformes numériques, M. Ben Jannet a affirmé : «Aujourd’hui, la balle est dans votre champ. C’est à vous de penser vos villes de demain et de monter les projets que vous ambitionnez d’implémenter sur vos territoires».

De sa part, M. Dhaouadi a présenté la démarche à suivre par les collectivités locales adhérentes pour mettre en place des premiers éléments de la ville de demain. Ce travail devra être bien évidemment en coopération avec les différents acteurs de l’écosystème TSC. «Le cadre d’éligibilité au programme TSC est fondé sur 14 points, allant de la mise en place d’une vision territoriale concertée avec la population sur les 30 années à venir jusqu’à la création de la société de portage locale du programme Smart City avec des capitaux mixtes (publics-privés). Les trois premiers points qui concernent la mise en place d’une vision territoriale concertée devront être pris en charge par l’équipe Smart City à l’ITES. Les experts de l’ITES et les partenaires fédérés autour de cette dynamique devront également accompagner les municipalités pour lancer les schémas directeurs des infrastructures numériques et monter des projets rentables», a souligné M. Dhaouadi. Et d’ajouter : «On prévoit aussi la signature de conventions avec des partenaires qui vont nous permettre de réagir par rapport à des notions telles que la biodiversité, la préservation des ressources naturelles et environnementales, la valorisation et la conservation du patrimoine».

Revenant sur le rôle de la CDC dans le programme, M. Ben Neji a affirmé que la CDC, en tant qu’investisseur public d’intérêt général, devra accompagner les collectivités locales dans le montage financier des projets.

«À travers »Fonds des Fonds », le nouvel outil unique en son genre en Afrique et au monde arabe pour l’innovation et les startups de taille, et bien d’autres mécanismes de financement de la CDC, nous allons accompagner les autorités locales pour transformer les idées de projets en projets rentables», dit-il.

Carthage et Gabes sont deux de quelques municipalités qui sont parvenues à avancer sur la démarche Smart City. Hayet Bayoudh et Habib Dhaouadi ont témoigné, lors de leurs interventions à cette occasion, du processus suivi pour mettre en place des visions territoriales concertées et constituer des catalogues de projets accompagnés par un vrai travail de programmation qui émane de besoins locaux.