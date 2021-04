Clôture du Festival de la chanson tunisienne par la remise des prix aux lauréats

La cérémonie de clôture et de remises des prix de la 20e édition du Festival de la chanson tunisienne s’est tenue dans la soirée du samedi 3 avril 2021 dans un décor différent où la scène de la salle de l’Opéra, à la Cité de la Culture, a pris un air morose, désertée, à l’occasion, par le grand orchestre qui a accompagné, quatre soirées durant, les nombreux candidats aux différents concours.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, Hichem Méchichi, du ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, de nombreuses personnalités et d’un large public.

C’est le duo Sonia Younsi et Ikbal Kalboussi qui ont animé cette soirée de clôture, entamée par un spectacle du jeune Mehdi R2M, «Laqcha min es-sama», qui a chanté l’art et le chant, accompagné par un groupe de jeunes danseurs, tous habillés en noir et blanc, et par une animation sur fond d’écran du lancement d’un satellite. Une composition de différentes chansons de nos illustres chanteurs, Hédi Jouini, Ali Riahi, Sadok Thraya, suivie d’une chanson autour de «Houta».

Puis, c’est Habib Ammar qui prit la parole pour remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation, l’organisation et la réussite de cette manifestation, absente depuis quelque 12 ans, les personnes et les institutions impliquées dans ce projet artistique, annonçant trois importantes décisions pour ce festival : le doublement du budget, l’ouverture et le rayonnement du festival sur les 24 gouvernorats du pays, et l’organisation d’un congrès national pour la révision du système culturel.

Par la suite, c’est un premier hommage qui a été rendu aux défunts Hamadi Ben Othman, Rachid Sellami et Abdelkrim Shabou, avant que Mohamed Jébali ne monte sur scène pour présenter un cocktail, intitulé «Fen Bledi», composé de 50 des plus célèbres chansons tunisiennes de toutes les générations.

Le deuxième hommage a été rendu à Ezzedine Idir, Aïda Boukhris, Abdessalem Nagati et Abdelhamid Rebiî, puis aux hommes de médias Khaled Tébourbi, Mohsen Ben Ahmed et Habib Hmima, et enfin aux chanteurs Safoua, Mohsen Raïs, Kamel Raouf Nagati et Mohamed El-Euch

Pour le concours des vidéo-clips, des séquences ont été diffusées sur écran au public entre les cérémonies des hommages, avant que Adel Boundka n’annonce les résultats des différents concours dont voici le palmarès comme suit :

Prix du vidéo-clip :

«Chqaf», de Nour Chiba.

Prix Mnaouar Smadah de la chanson engagée :

«Assalam Al-jadid», chant de Abir Derbel, paroles de Nesrine Hamed, composition de Bassem Trabelsi et arrangement de Chokri Boudidah.

Prix de la chanson de libre expression :

1er prix : «Le destin», de Rassem Dammak;

2e prix : «Ghathith», de Kaïs Zaïri.

Prix de la chanson de variété :

1er prix : «Nadem», chant de Ahmed Rebaï, paroles et composition de Slim Abdallah, arrangement de Marouan Zaïdi;

2e prix : «Enta dhahab», chant de Seifeddine Tebbini, paroles de Ali Ouertani, composition de Naceur Sammoud et arrangement de Imed Gontara;

3e prix : «Ya walidi», chant de Amine Bourguiba, paroles de Mouldi Hassine, composition de Khaled Slama et arrangement de Mohamed Rouatbi.