Commémoration à Paris de la 21e année de la mort de Habib Bourguiba

Comme chaque année, à l’Esplanade Habib Bourguiba sur les bords de Seine, la Mairie à Paris a fait fleurir sa stèle ce 6 avril 2021, commémorant la 21e année de son décès.

Correspondance spéciale.

De son côté la section France du Parti destourien libre (PDL) a marqué la symbolique en érigeant devant son buste une composition florale particulièrement imposante «in memoriam du Père de la Nation», intitulée «Révolution des Lumières», aux couleurs de la Tunisie.

Une gerbe de fleurs y a été également déposée par le Cercle Diplomatique, et des citoyens tunisiens tenus de respecter les règles de confinement en vigueur à Paris.

Un message écrit à Habib Bourguiba, sous forme d’un «apologue au Combattant Suprême», a été posé sur le piédestal de la statue, dont voici ci-dessous la teneur: «Lève-toi Habib Bourguiba!».

«Lève-toi Habib Bourguiba. Lève-toi et reprends la tête du Combat Suprême. Le combat libérateur de la Nation tunisienne.

Toi qui as traversé les crépuscules pour venir nous retrouver aujourd’hui dans l’unité de la Résistance, dans un combat majeur pour l’unité de notre peuple, contre la faucheuse du néant.

Lève-toi Habib Bourguiba et quitte les sentiers de la gloire, pour relancer la flèche salvatrice de la lutte !

Depuis le rivage de la Seine, en cette cité que tu as combattue fermement et sans haine, pour la libération et la gloire de notre Patrie la Tunisie.

Face à ces créatures obscures, qui rampent depuis l’obscurité pour renvoyer le pays vers l’obscurantisme obscurcissant qui les nourrit, et vers les obscurcissements et les abysses de leur passé.

Désormais le Grand Réveil est engagé dans notre pays et les Lumières salvatrices les aveugleront par leur intensité.

Et tu pourras alors déclamer ces strophes du poème « La mort du Loup », qui t’était si cher :

«Gémir, pleurer, prier, est également lâche.

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche,

Dans la voie où le sort a voulu t’appeler,

Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler.

Lève-toi Habib Bourguiba, pour qu’ils ne puissent plus escamoter ce que tu es pour la Tunisie :

La racine de sa racine !

Le bourgeon de son bourgeon !

Celui dont le peuple tunisien garde le cœur dans son cœur !

À travers toi, la grande lutte contre les ténèbres est engagée.