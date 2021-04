Invasion Weeks pour découvrir la technologie particulière de la réalité augmentée

Vous l’avez compris, il ne s’agit pas d’un teaser pour le prochain feuilleton du mois de ramadan ni d’une campagne publicitaire de qui a le meilleur service, mais tout bonnement une tentative d’attirer l’attention sur une technologie particulière qui est celle de la réalité augmentée à caractère éducatif.

Durant ces dernières semaines, Invasion Weeks, une série d’actions lancées par Alien Dimension, la startup spécialisée dans le développement de solutions sur mesure reposant sur la réalité augmentée, est devenue très virale sur les réseaux sociaux. Une opération originale qui a pour particularité d’être l’une des premières expériences à générer de l’appétence sur cette technologie en Tunisie.

En effet, la startup lance sa prochaine action d’Invasion Weeks le samedi 10 avril près de l’horloge située sur l’avenue Habib Bourguiba. Tous les riverains auront la possibilité de retrouver le coffre noir «venu d’ailleurs». Une fois entrés dans l’expérience immersive, les utilisateurs auront la possibilité de répondre à une série de tests de connaissances sur l’anatomie humaine.

Pour participer au phénomène du moment, rien de plus simple :

1- Téléchargez l’application mobile Alien Dimension – Disponible sur iOS et Android;

2- Cliquez sur «Live Experience»;

3- Cherchez le coffre noir près de l’horloge située sur l’avenue Habib Bourguiba via la caméra;

4- Répondez au quizz;

5- Taguez @AlienCommunity sur vos posts et stories Facebook et Instagram.





Alien Dimension n’en est pas à son premier coup d’essai concernant la démocratisation de la réalité augmentée pour tous. En effet, la startup a depuis un an développé l’expérience immersive «The Human Anatomy» qui permet aux utilisateurs de mieux découvrir et apprendre le corps humain comme s’ils étaient dans un laboratoire, un hôpital ou en cours d’anatomie. Cette solution est déjà accréditée par des professionnels de l’enseignement scientifique qui l’ont préconisé à l’ensemble de leurs étudiants.

Alien Dimension ne s’arrête pas là et s’impose désormais comme l’une des startups pionnières dans l’EdTech en Tunisie. Elle développe également de nombreuses solutions qui permettent de faire évoluer les usages dans de nombreux secteurs : l’archéologie, la santé, la robotique, l’éducation, le divertissement, etc., en permettant aux entreprises de secteurs ciblés d’ajouter de la valeur aux produits et expériences existants et de susciter l’engagement des clients.

