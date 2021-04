Saïed demande à Mechichi de réviser l’horaire du couvre-feu, en prenant en compte l’aspect économique et social

Le président de la république, Kaïs Saïed, a demandé aujourd’hui, vendredi 9 avril 2021, au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, de réviser l’horaire du couvre-feu, qui débutera désormais à 19h et se poursuivra jusqu’à 5h, coïncidant avec le mois de ramadan et impactant ainsi plusieurs secteurs. «Il faut trouver l’équilibre entre la préservation de la santé des Tunisiens et celle de l’économie du pays», a-t-il lancé.

Le chef de l’État a formulé cette demande, ce matin, à l’occasion de la commémoration du 83ème anniversaire de la fête des martyrs, célébrée au carré des martyrs à Sijoumi, face à Hichem Mechichi, un chef du gouvernement se montrant septique et expliquant que «cette décision a été imposée par le comité scientifique».

«Non ! Le comité scientifique propose et la décision est une décision politique», lui répondra le président, en ajoutant : «Le couvre-feu a été décrété à 19h et il faudra faire l’équilibre en préservant la santé des Tunisiens, selon les propositions du comité scientifique, tout en prenant en considération l’aspect économique et social».

Ainsi, Kaïes Saïed estime qu’il faudra prendre en considération certains secteurs, qui seront fortement impactés par cette mesure, notamment les propriétaires des cafés et des restaurants et leurs employés, qui fermeront en journée à cause du jeûne du ramadan, puis le soir , à cause du couvre-feu.

Cette décision, rappelons-le, a suscité la colère de plusieurs citoyens, soutenus par la centrale patronale et la centrale syndicale, et qui menacent de ne pas respecter le couvre-feu «pour ne pas mourir de faim»…

Y. N.