Le bureau politique de Qalb Tounes rejette la démission de Yadh Elloumi

Le bureau politique du parti Qalb Tounes a décidé de rejeter la démission de son dirigeant, député et co-fondateur, Yadh Elloumi, rapporte, ce lundi 12 avril 2021, Mosaïque FM.

La même source indique qu’Elloumi ne s’est pas encore décidé de manière définitive quant à son avenir au sein du parti, et qu’il a posé des conditions pour y rester, dont le renvoi de Sofiene Toubel.

«Des sources bien informées», relayées par la radio, indiquent, par ailleurs, que Qalb Tounes a décidé de mettre en place «un comité de sages» pour tenter de faire converger les points de vue et d’éviter la dissolution du parti, plus que jamais en crise depuis que son président, Nabil Karoui, est incarcéré en raison d’une affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

C. B. Y.