Les journalistes de la Tap en grève le 22 avril, pour appeler le gouvernement à revenir sur la nomination de Ben Younes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé que le personnel de l’agence Tunis Afrique presse (Tap) observera une grève générale, jeudi 22 avril 2021, pour appeler la présidence du gouvernement à revenir sur la nomination de Kamel Ben Younes, placé à la tête de cette institution médiatique.

Dans son communiqué, le SNJT, rappel que le personnel de l’agence Tap est en sit-in, depuis mardi dernier, afin de dénoncer cette nomination partisane, sachant que Kamel Ben Younes est dit proche du parti islamiste Ennahdha.

Le Syndicat persiste et signe sur le danger que représente cette nomination sur la liberté et l’indépendance de la presse et appelle, dans ce sens, la présidence du gouvernement à revenir sur cette décision.

Y. N.