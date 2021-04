Agence Tap : Le personnel observera une grève générale d’un jour

Le personnel de l’agence Tunis Afrique Presse (Tap) a décidé d’observer une grève générale présentielle d’un jour, le jeudi 22 avril 2021, pour protester contre le maintien de Kamel Ben Younes à la tête de l’agence.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait appelé le gouvernement à renoncer à cette nomination et à mettre en place des critères professionnels et transparents dans le cadre de ce genre de nominations, afin de garantir l’indépendance et l’impartialités des médias publics.

Notons que Kamel Ben Younes est connu pour sa proximité du mouvement islamiste Ennahdha, qui constitue aujourd’hui la composante principale de la ceinture politique du gouvernement Mechichi.

C. B. Y.