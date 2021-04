Affaire Kamel Ben Younes – Tap : L’UGTT appelle le gouvernement à s’excuser auprès des journalistes

Suite à la réunion de so bureau exécutif, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce mercredi 14 avril 2021, le gouvernement à présenter des excuses aux employés de l’agence Tunis Afrique Presse (Tap) et à tous les journalistes, après la nomination Kamel Ben Younes à la tête de l’institution publique et l’investiture de ce dernier par la force publique.

L’UGTT a, dans le même contexte, dénoncé les méthodes adoptées par le gouvernement «contre les protestations légitimes» du personnel de la Tap, et l’a invité à garder les forces de sûreté nationale en dehors de ce genre de conflits.

La centrale syndicale a, par ailleurs, demandé au gouvernement de renoncer à la nomination de Ben Younes en tant que PDG de la Tap et à celle faite à la tête de Shems FM, ayant été considérées comme étant à caractère politique notamment par les employés de ces deux institutions.

Elle a également demandé d’adopter des conditions et des critères objectifs dans les désignations de ce genre, qui soient soumis à des contrats et à des objectifs, loin de «la logique des affiliations et des loyautés», ajoutant que le gouvernement ne doit pas se mêler aux choix des PDG au sein des institutions médiatiques publiques, du fait du manque d’indépendance et d’impartialité qui peuvent entourer ces opérations.

L’organisation syndicale a, d’un autre côté, appelé à entamer de toute urgence des négociations afin de surmonter les effets négatifs des mauvais choix sur les institutions médiatiques publiques, et a invité les organes compétents à mener des audits financiers et administratifs pour que tous ceux qui violent le droit de ces entreprises rendent des comptes.

C. B. Y.