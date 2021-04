Table-ronde à Tunis : La biodiversité est une opportunité pour le secteur privé

Des discussions et des échanges d’expériences et de bonnes pratiques du secteur privé en faveur de la biodiversité ont eu lieu durant une table-ronde tenue le mercredi 7 avril 2021, à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis, et organisée conjointement par le Fonds mondial pour la nature (WWF North Africa) et le Centre international pour les technologies de l’environnement de Tunis (Citet) dans le cadre du projet «Initiative d’engagements sectoriels pour la biodiversité, Biodev2030 Tunisie».

La table-ronde avait pour thème : «La biodiversité, un défi mais également une ressource et une opportunité pour le développement économique».

Il s’agit d’une première initiative du genre à être organisée avec le secteur privé, représenté par des groupes et des entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, du textile et du tourisme, les fédérations professionnelles et le secteur financier.

Les échanges et réflexions collectives amorcées durant cet événement ont porté sur les enjeux se rapportant au rôle des entreprises dans la préservation de la biodiversité au niveau national et ont permis de débattre des opportunités liées à l’incorporation de bonnes pratiques et d’approches favorisant la gestion et l’utilisation durable des écosystèmes et de leurs services.

L’Agence française de développement (AFD), Expertise France, les représentants de l’Etat et les organisations de la société civiles (OSC) présents à cet événement ont mis l’accent sur l’importance de saisir cette plateforme d’échange du projet Biodev2030 pour poursuivre le dialogue entre toutes les composantes de la société tunisienne, notamment l’Etat, le secteur privé et les OSC, développer des synergies et conjuguer tous les efforts en vue de protéger la biodiversité et d’endiguer son érosion durant la prochaine décennie.

Toutes les entreprises privées intéressées ont été invitées à rejoindre cette plateforme pour enrichir le dialogue qui se poursuit.