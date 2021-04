Abdessalem Saidani annonce qu’il présentera sa candidature pour la présidence du CAB

Abdessalem Saidani a annoncé, aujourd’hui, jeudi 15 avril 2021, qu’il va présenter sa candidature pour un nouveau mandat à la présidence du Club athlétique bizertin (CAB).

C’est à travers sa page Facebook, qu’il a fait cette annonce en commentant : «Je n’ai plus envie de présidence ni même de responsabilité, mais je vais présenter ma candidature par amour à mon club et pour barrer la route aux traîtres».

«Avec tous mes respects aux autres candidats, mais je vais gagner lors de la prochaine assemblée générale élective, car les fans fidèles du CAB savent pertinemment qui a sacrifié ce qu’il a de plus cher et de plus précieux pour le club et qui l’a en revanche vendu», a-t-il ajouté.

Y. N.