ARP : Mabrouk Korchid met en garde contre une correspondance envoyée par Ghannouchi à Mechichi

Partagez 0 Partages

Le député à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), au sein du Bloc national, Mabrouk Korchid, a mis en garde, ce jeudi 15 avril 2021, contre une correspondance envoyée par le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, au chef du gouvernement, Hichem Mehchichi, pour demander le financement du fonds de la Dignité, «sans consulter préalablement les députés».

Korchid a expliqué que le président du Parlement avait demandé au chef du gouvernement de fournir un soutien logistique et financier à ce fonds, estimant que la situation du pays nécessitait une attention particulière à des questions plus importantes liées à la situation sanitaire, à la fourniture de nourriture aux citoyens et à la garantie de l’emploi.

L’ancien député de Tahya Tounes a, par ailleurs, souligné que l’indemnisation doit passer exclusivement par le pouvoir judiciaire.

Korchid a, par ailleurs, appelé le gouvernement à ne pas se soumettre au chantage de quelque nature que ce soit, avertissant que consacrer des dépenses publiques à des questions non prioritaires est considéré à ce stade comme une forme de corruption.

C. B. Y.