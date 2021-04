Mood Talent organise sa 36e édition du 23 au 25 avril 2021 à Dar El Marsa

Partagez 0 Partages

Mood Talent organise sa 36e édition à Dar El Marsa, en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira “Ma Tunisie, ses artisans et artistes”.

Cette exposition sera exclusivement consacrée à la mode représentée par 15 créateurs émergents, ui sont, dans le domaine de la couture L’Officina, Vous et moi, Tiraz, Pink Hindi, Al Risha, et dans ceux des bijoux, Helma, By Islem, Echah echah, Ory Paper Jewels, de la maroquinerie, Ze Leather et Le Sellier, des chaussures, Ladybag Fridhi, et Ze Leather, et des accessoires, By Islem, De Marly et Tratch.

Partenaire de Dar El Marsa depuis mars 2016, Mood Talent vient de fêter ses 5 ans d’existence, et a exposé plus de 400 créateurs de mode, accessoires, déco et gourmandises.

Page Facebook de l’événement.