L’Association Damj saisit la Haica contre El-Hiwar Ettounsi pour «atteinte à la communauté LGBTQ»

Damj, l’association tunisienne pour la justice et l’égalité a annoncé avoir saisi la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) contre la chaîne privée El-Hiwar Ettounsi et le feuilleton ramadanesque “El-Foundou”, et ce pour atteinte à la communauté LGBTQ.

Dans un communiqué publié hier, vendredi 16 avril 2021, Damj affirme que cette plainte concerne une scène du 3e épisode du feuilleton, où des détenus ont évoqué la cellule à la prison de la Mornaguia, connue sous le nom “Bit essyouda”, (chambre des lions) à, et dans laquelle sont placés les personnes condamnées en vert de l’article 230 du code pénal, pénalisant l’homosexualité.

L’association rappelle les propos lancés par les acteurs à ce propos : «Tu sais, il y avait parmi nous un détenu délateur, comme toi, mais nous l’avons éduqué et bien accueilli. Nous l’avons envoyé à “Bit essyouda”, parce qu’un délateur ne deviendra jamais un homme, sa place n’est pas parmi les hommes».

Damj a estimé que les propos diffusés lors du feuillerons sont contraires aux dispositions du cahier des charges émis par la Haica permettant l’octroi des licences aux chaînes télévisées et que l’instance devrait intervenir, tout en rappelant que les les détenus del dite cellule sont souvent victimes d’abus, notamment de viol.

