Gabès | L’incendie dans l’entrepôt de pneus usagés maîtrisé

Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie spectaculaire qui s’est déclaré ce vendredi 18 juillet 2025 dans un entrepôt de pneus usagés situé à Bouchema (Gabès).

Le feu a pris vers midi et les unités de la protection civile se sont mobilisées rapidement pour maîtriser les flammes et éviter leur propagation aux établissements adjacents, indique un responsable à la direction régionale de la protection civile de Gabès, dans une déclaration à l’agence Tap.

La même source a ajouté que des pompiers de Sfax et de Matmata sont également intervenus en renfort, soulignant qu’aucune perte humaine n’est ) déplorer et qu’après des heures de luttes, les soldats du feu sont venus à bout des flammes et que les opérations de refroidissement se poursuivent ce soir.

Y. N.