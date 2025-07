Tunisie | Vague de chaleur à partir de ce samedi

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé dans un bulletin météo qu’une vague de chaleur est attendue à partir de demain, samedi 19 juillet 20025.

Les températures maximales dépasseront les moyennes saisonnières de 6 à 10°C, dépassant les 40°C et pouvant atteindre 47°C, indique l’INM, précisant toutefois que cette canicule ne touchera pas les côtes de l’Est et l’extrême nord, où les maximales varieront entre 36°C et 40°C.

La canicule se fera particulièrement ressentir lundi prochain, et ce, dans la plupart des régions, indique encore l’INM.

Y. N.