Ons Jabeur décide d’une pause pour «retrouver la joie de simplement vivre »

La championne de tennis tunisienne Ons Jabeur a décidé de faire une pause dans sa carrière. Elle a publié une note à cet effet, pour s’adresser à ses fans.

« Ces deux dernières années, je me suis donné beaucoup de mal, j’ai lutté contre des blessures et j’ai affronté de nombreux autres défis. Mais au fond de moi, cela fait longtemps que je ne me sens plus vraiment heureuse sur le court », a expliqué championne tunisienne via les réseaux sociaux en réaffirmant son amour pour le tennis qu’elle décrit comme un sport magnifique .

Toutefois, Ons Jabeur, triple finaliste en Grand Chelem, estime qu’il est temps de prendre du recul et d’enfin penser à elle-même : « de respirer, de guérir et de redécouvrir la joie de vivre, tout simplement », a-t-elle souligné, sans préciser la durée de cette pause.

Elle a par ailleurs remercié ses fans pour leur soutien inconditionnel, leur compréhension et leur amour, tout en promettant de rester proche et connectée de différentes manières.

Affectueusement surnommée la ministre du bonheur, Ons Jabeur est, rappelons-le, la première joueuse de tennis arabe et africaine à avoir atteint le 2e rang mondial e

Y. N.