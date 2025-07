Tunisie – Afrique du Sud | Accord technologique et d’innovation

La Tunisie et l’Afrique du Sud ont convenu de renforcer leur coopération en matière de science, de technologie et d’innovation. Un accord en ce sens a été signé par Mondher Belaid, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Blade Nzimande, ministre sud-africain des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation.

Ce partenariat, scellé le 15 juillet 2025 et baptisé «stratégie de renforcement Tunisie-Afrique du Sud», a été établi lors de la visite officielle de M. Nzimande en Tunisie. Il comprend un plan d’action et des réunions conjointes de recherche.

Les axes prioritaires du plan d’action comprennent un programme d’échange, le réseautage et la coopération interinstitutionnelle, un programme de recherche conjoint, les droits de propriété intellectuelle, le transfert de connaissances et de compétences en matière d’innovation, la participation à des programmes internationaux et la gouvernance.

Soulignant l’importance stratégique de cet accord de coopération, Nzimande a déclaré : «Je tiens à exprimer notre appréciation pour les relations cordiales entre l’Afrique du Sud et la Tunisie, et à remercier l’ambassade de Tunisie en Afrique du Sud pour l’excellent travail qu’elle a accompli pour maintenir notre partenariat en vie.» Et d’ajouter : «L’environnement géopolitique émergent nous confronte à un certain nombre de défis complexes, notamment une tendance croissante vers l’unipolarité de certains pays, par le biais de tactiques d’intimidation. Nous sommes donc d’avis que les pays africains doivent intensifier la coopération sous-régionale en matière de science, de technologie et d’innovation et, ce faisant, mobiliser un soutien plus cohérent à la mise en œuvre de la Stratégie de l’Union africaine pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique.»

Selon le communiqué du ministère sud-africain, ce partenariat s’appuie sur la coopération existante entre l’Afrique du Sud et la Tunisie et permet aux deux pays d’intensifier le développement de solutions durables pour relever les défis continentaux, anciens et émergents. Parmi ceux-ci figurent le chômage des jeunes et le développement des compétences, la santé, la souveraineté alimentaire, la sécurité hydrique et énergétique, le changement climatique et la perte de biodiversité, ainsi que la transformation numérique.

La délégation accompagnant Nzimande comprenait de hauts fonctionnaires du ministère et de ses entités, notamment le Conseil de la recherche scientifique et industrielle, l’Agence de l’innovation technologique et la Fondation nationale de la recherche, ainsi que des experts du Conseil des technologies minérales.

I. B.