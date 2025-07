Baisse des naissances et ralentissement démographique en Algérie

Alors que la population algérienne continue de croître, dépassant les 47 millions, le pays connaît une baisse constante des naissances depuis 2020, signe d’une évolution démographique sans précédent.

Selon le ministère de la Santé, environ 873 000 naissances sont attendues en 2025, soit 18,5 pour 1 000 habitants, contre 19,6 en 2019.

Ce déclin progressif a débuté après six années consécutives au-delà du million de naissances par an.

Le pays compte actuellement 47 millions d’habitants, dont la majorité est en âge de travailler.

Les données de l’Office national des statistiques indiquent que 29% de la population a moins de 15 ans et 11% plus de 60 ans. On compte environ 11,7 millions de femmes en âge de procréer.

Parallèlement, le nombre de mariages est également en baisse : 282 000 en 2023, contre 387 000 en 2014, année record.

L’âge moyen au premier mariage est passé à 27 ans pour les femmes et 34 ans pour les hommes, tandis que le mariage précoce est désormais un phénomène résiduel.

Selon la Direction de la démographie du ministère de la Santé, le modèle familial évolue : les couples optent de plus en plus pour des familles de petite taille, avec trois enfants comme choix prédominant.

I. B.