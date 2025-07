Mohammed Alnaas en lice pour le Prix de la littérature arabe 2025

Le romancier libyen Mohammed Alnaas figure cette année dans la sélection du Prix de la littérature arabe décerné en France, grâce à son roman ‘‘Un goût de thé amer’’, traduit de l’arabe par Sarah Rolfo. Publié en français en 2025, le livre est désormais disponible en librairie.

Créé en 2013, ce prix est l’un des rares en France à mettre en lumière la création littéraire contemporaine issue du monde arabe.

Pour cette 13ᵉ édition, la sélection témoigne de la vitalité et de la diversité de ces littératures, en rassemblant des voix venues de Libye, Algérie, Égypte, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie.

Avec sensibilité et justesse, Mohammed Alnaas, lauréat du prestigieux International Prize for Arabic Fiction (Ipaf) en 2022, poursuit ici son exploration des rapports humains dans une société tiraillée entre traditions patriarcales et aspirations nouvelles.

‘‘Un goût de thé amer’’, récit intimiste et critique sociale, s’inscrit dans cette littérature arabe contemporaine qui interroge le masculin, les injonctions culturelles et les fractures du quotidien. Une voix à suivre, un roman à lire.

Djamal Guettala