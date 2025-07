Tunisie | Décès du journaliste Youssef Oueslati

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé le décès, ce vendredi 18 juillet 2025, à l’aube, du journaliste Youssef Oueslati, à l’âge de 60 ans. Il fut l’un de ses membres dirigeants et mena plusieurs combats pour la défense de la liberté de la presse et des droits sociaux des journalistes.

Le défunt a travaillé pour plusieurs journaux électroniques en Tunisie et à l’étranger. Il a été rédacteur en chef du journal ‘‘Echaâb’’, organe de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et du magazine électronique ‘‘Akher Khabar’’. Il s’était distingué par sa ligne objective et critique envers certaines parties politiques hostiles à la liberté de la presse. Il était aussi un fervent défenseur de l’indépendance des journalistes et de leurs droits légaux et sociaux.

I. B.