Les directives de voyage en Tunisie pour les touristes britanniques

Destination prisée des touristes britanniques, la Tunisie offre une multitude d’attraits, notamment de magnifiques stations balnéaires, de riches sites archéologiques et un patrimoine culturel très diversifié. Cependant, les récents développements sécuritaires ont ravivé les inquiétudes, notamment dans les zones proches des frontières tuniso-algérienne et tuniso-libyenne.

C’est ce que souligne le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCDO) dans une mise à jour de ses recommandations aux voyageurs pour la Tunisie, déconseillant les voyages non essentiels dans certaines régions en raison de ce qu’il a qualifié d’«augmentation des risques sécuritaires».

C’est ce que rapporte le site spécialisé Travel and Tour Word, le 17 juillet 2025, en détaillant les risques sécuritaires en question.

Quoi qu’il en soit, les touristes britanniques sont en majorité attirés par les plages situées sur le littoral (Hammamet, Sousse et Djerba) davantage que par les autres attractions à l’intérieur du pays. Ils sont aussi attirés les sites historiques fascinants, tels que les ruines romaines antiques et les médinas animées. Les prix abordables des séjours renforcent encore l’attrait de la destination.

Dans un communiqué actualisé, le FCDO a précisé les zones de Tunisie où les touristes doivent redoubler de prudence, voire éviter complètement de se rendre, et qui sont particulièrement les régions proches de la frontière tuniso-algérienne et tuniso-libyenne. Ces régions connaissent des préoccupations sécuritaires accrues en raison d’activités terroristes transfrontalières et d’opérations militaires, souligne le FCDO dans ses directives de voyage.

I. B.