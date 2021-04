Coronavirus : 66 décès et 1514 cas supplémentaires en Tunisie

Sur 4748 tests de dépistage du coronavirus, 1514 sont revenus positifs, annonce le ministère de la Santé, dans un communiqué publié dans la soirée de ce dimanche 18 avril 2021, en ajoutant que 66 décès et 779 guérisons ont été enregistrés ces dernières 24h (au 17 avril).

Le rapport relatif à l’évolution de la situation épidémiologique révèle que la hausse de tous les indicateurs se poursuit et confirme les alertes faites par le comité scientifique qui a qualifié la situation de très dangereuse : on compte à ce jour 2404 hospitalisations (contre 2333 , la veille), dont 486 (462) en réanimation et 143 (140) sous respiration artificielle.

Avec ces nouveaux cas positifs, le nombre de contaminations au coronavirus, dépistées depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars dernier, s’élève désormais à 285590 (sur 1.228.086 tests de dépistage), sachant que 234791 personnes ont pu en guérir, alors que 9783 en sont mortes.

Y. N.