L’économie bleue constitue une opportunité pour la Tunisie

«S’engager dans une démarche d’économie bleue est une opportunité à saisir pour s’attaquer au paradoxe actuel entre le développement limité du capital socio-économique et naturel du littoral et du capital marin, d’une part, et la surexploitation et même le gaspillage de ce capital, d’autre part».

C’est ce qu’a déclaré, mercredi 17 avril 2024, le président de l’association Racines et développement durable (RDD), Samir Meddeb. «L’économie bleue nous alertera également sur les risques auxquels ce capital naturel et socio-économique est exposé en raison du changement climatique, et nous indiquera les pistes à explorer pour réduire ces risques», a-t-il ajouté lors d’un dialogue national sur l’économie bleue organisé à Tunis par l’association RDD en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).

A cette occasion, Meddeb a présenté un rapport élaboré par le RDD sur l’économie bleue en Tunisie et les activités socio-économiques sur le littoral.

Le rapport révèle qu’un certain nombre d’activités liées à la mer et au littoral émergent désormais de manière significative dans notre pays.

Ensemble, ces activités représentent près de 16% du PIB. En tête de liste se trouve le tourisme balnéaire, qui représente à lui seul plus de 13% (y compris les services liés au tourisme). La pêche et l’aquaculture, l’extraction pétrolière et gazière offshore et le transport maritime représentent 3% du PIB.

D’autre part, l’aménagement côtier génère des pressions sur le littoral et le milieu marin : pollution, érosion côtière et dégradation des écosystèmes. «Or, toutes ces activités utilisent les ressources côtières et marines et génèrent des pollutions environnementales, menaçant parfois la durabilité des écosystèmes marins et côtiers. L’économie bleue se définit comme un ensemble d’activités qui peuvent être réconciliées avec l’environnement et le milieu naturel, tout en assurant une économie durable et la durabilité sociale. En tant que telle, l’économie bleue est une économie efficace en termes d’utilisation des ressources naturelles, basée sur des modèles de consommation et de production durables, tout en promouvant le bien-être humain et l’équité sociale permettre et en réduisant significativement les risques environnementaux et les pénuries écologiques», a-t-il souligné.

D’après Tap.