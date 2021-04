Accusations de Khiari contre Saïed : Mohsen Marzouk appelle la justice à intervenir

Partagez 0 Partages

Via un statut Facebook publié ce mardi, 20 avril 2021, le président du parti Machrouu Tounes, Mohsen Marzouk, a appelé la justice, civile ou militaire, à intervenir, suite aux dernières déclarations du député Rached Khiari, qui a accusé le président de la république, Kaïs Saïed, d’avoir reçu, en 2019, 5 millions de dollars de la part d’un agent de la CIA, pour financer sa campagne électorale.

Marzouk n’a, par ailleurs, pas manqué de se moquer des accusations de l’islamiste, estimant qu’elles représentaient une réaction infantile, de la part de ses «employeurs» (par allusion au mouvement Ennahdha et à la coalition Al-Karama), à la dernière visite de Saïed en Égypte (où il a passé 3 jours) et à son dernier discours (via lequel il a assuré que selon la constitution, il est le commandant suprême de toutes les forces armées tunisiennes, militaires mais aussi civiles).

«Je ne veux pas commenter les mensonges rigolos qui ont été dits par l’un des députés contre le président Saïed. Seul un esprit oisif, ignorant et défaillant peut croire à cette sorcellerie d’espionnage bollywoodienne», a notamment écrit Mohsen Marzouk.

L’ancien secrétaire général de Nidaa Tounes estime, cependant, que le député islamiste se permet de jouer de la sécurité du pays et a appelé à son arrestation immédiate en tant que citoyen ordinaire (après l’avoir invité à renoncer à son immunité) et à appliquer les sanctions les plus sévères à son encontre «après avoir prouvé la fausseté de ses propos».

Rappelons que le directeur de la campagne électorale de Saïed, Faouzi Daâs, avait annoncé, hier, qu’il portera plainte contre Rached Khiari, appelant, à son tour, ce dernier, à renoncer à son immunité parlementaire.

C. B. Y.