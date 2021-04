Les plus beaux lacs des États-Unis

Aux États-Unis, le troisième plus grand pays du monde, il y a quelque chose pour tout le monde. Nombreux sont ceux qui pensent aux États-Unis, ils imaginent le Grand Canyon et les célèbres villes de New York, Los Angeles, Miami et Las Vegas. Outre le Grand Canyon, les États-Unis comptent de nombreux autres parcs nationaux et de magnifiques paysages naturels. Dans cet article, nous vous présentons quelques-uns des plus beaux lacs que l’on peut trouver dans le pays.

Par Meriem Majoub

Les Grands Lacs

Tout le monde ne le sait pas, mais le Canada possède plus de lacs que tous les autres pays du monde réunis. Il n’est peut-être pas surprenant que les Grands Lacs ou les Great Lakes, soient situés à la frontière du Canada et des États-Unis. Il s’agit de cinq lacs d’eau douce d’Amérique du Nord, qui constituent ensemble l’une des plus grandes réserves d’eau douce du monde.

Les cinq lacs sont le lac Supérieur, le lac Michigan, le lac Huron, le lac Érié et le lac Ontario. Le lac Michigan est entièrement situé aux États-Unis. Les lacs sont immenses, ce que l’on peut comprendre du fait qu’ils couvrent des parties de pas moins de 8 États américains à eux seuls, New York, la Pennsylvanie, l’Ohio, le Minnesota, le Wisconsin, le Michigan, l’Indiana et l’Illinois.

Les États-Unis comptent environ 250 lacs d’eau douce, dont près de 100 se trouvent en Alaska, au Michigan, à New York et dans le Maine. En plus de ces lacs d’eau douce, il existe également un très grand lac d’eau salée aux États-Unis, qui n’est pas appelé Great Salt Lake pour rien. Ce lac est situé dans l’État de l’Utah. Vous y trouverez également les Bonneville Salt Flats, la plus grande des nombreuses étendues de sel à l’ouest du Grand Lac Salé.

De beaux lacs aux États-Unis

Les États-Unis comptent un très grand nombre de lacs. Nous ne mentionnerons donc que les plus pittoresques d’entre eux. Tout d’abord, le Crater Lake dans l’Oregon. Il s’agit de l’un des lacs de cratère les plus célèbres au monde, formé il y a environ 7 700 ans lors d’une éruption volcanique du Mount Mazoma. Le lac est situé dans le parc national du même nom, qui offre, outre ce lac, de magnifiques paysages.

Un autre lac célèbre est le Lake Tahoe, un grand lac d’eau douce situé dans la Sierra Nevada. Lors d’un séjour dans la Sierra Nevada, il ne faut pas manquer de visiter le célèbre Yosemite National Park. Dans ce parc national, vous trouverez, en plus d’un paysage déjà magnifique, d’impressionnants séquoias géants. Troisièmement, nous citons le Lake Powell, un réservoir. Le fait que ce soit un lac artificiel ne le rend pas moins beau; le Lake Powell est d’une beauté à couper le souffle. Le bleu du lac contraste magnifiquement avec les murs de grès rouge et ce n’est pas pour rien que c’est un lieu très prisé des touristes : le lac est visité par environ deux millions de personnes chaque année.

