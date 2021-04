Ghazi Chaouachi : «Kaïs Saïed ne peut pas être le commandant de toutes les forces armées»

Malgré la proximité politique entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le parti Attayar, ce dernier n’a pas cautionné les récentes déclarations du chef de l’État où il s’est réclamé commandant suprême de toutes forces armées, militaires et civiles. C’est ce qu’a confirmé, ce jeudi 22 avril 2021, le secrétaire général d’Attayar, Ghazi Chaouachi.

Présent sur le plateau de Mosaïque FM, Chaouachi a indiqué qu’en l’absence de cour constitutionnelle, les interprétations de la constitution sont multiples et que son parti ne partage pas celle de Kaïs Saïed concernant ce point, affirmant que la sécurité intérieure fait partie des prérogatives du chef du gouvernement.

«Saïed a, certes, plusieurs vertus. Il est honnête, droit et patriote, toutefois, les paroles ne sont pas suffisantes pour aider le pays à sortir de sa crise», ajoute l’ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières dans le gouvernement Fakhfakh.

Sur un autre plan, il a estimé que le gouvernement Mechichi a échoué et que les deux chefs de l’exécutif, Saïed et Mechichi, ne peuvent plus travailler ensemble, appelant à un gouvernement de salut national.

C. B. Y.