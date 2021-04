Mohamed Fadhel Kraïem : «La Tunisie souffre d’une pénurie d’eau !»

Le ministre par intérim de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, Mohamed Fadhel Kraïem, est revenu, ce jeudi 22 avril 2021, au micro d’Express FM, sur une problématique dont on parle peu en Tunisie, à savoir la pénurie d’eau.

Kraïem a notamment regretté le fait que la consommation de l’eau en Tunisie dépasse de loin les ressources dont dispose le pays.

Le ministre a, par ailleurs, expliqué que la Tunisie est considérée, depuis quelques années, comme un pays qui manque d’eau et qui en est «pauvre», expliquant qu’on est pauvres en eau lorsqu’on met à la disposition de chaque citoyen moins de 1.000 m3 d’eau par an, et qu’on fait face à une pénurie lorsque cette quantité est de 500 m3. Or, en moyenne, un citoyen tunisien ne dispose que de que 424 m3 d’eau, par an. Une pénurie due principalement, selon lui, aux changements climatiques.

Kraïem a, d’autre part, critiqué le comportement du Tunisien qui gaspille énormément l’eau, selon lui, estimant que cela ne pourra changer qu’en révisant à la hausse les prix, en vue d’imposer une nouvelle culture dans l’usage de l’eau en tant que ressource rare et vitale, précisant que l’eau potable se vend actuellement à la moitié de son coût, et que le prix de vente de l’eau d’irrigation ne couvre pas non plus son coût.

C. B. Y.