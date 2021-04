« Documentary Challenge » : Un concours national de documentaires pour prévenir la violence

Partagez 0 Partages

Le programme des Nations-Unis pour le développement lance un concours national de courts-métrages documentaires dans le cadre du projet « TABOT_ Cohésion pour prévenir la violence ».

Créé en 1965 à New-York, le programme des Nations-Unis pour le développement (PNUD) est le principal organe d’assistance technique de l’ONU ayant pour mission d’aider les pays en voie de développement à travers des programmes de coopération régionale, à l’instar du projet « Tabot _ Cohésion pour prévenir la violence » qui s’organise en Tunisie en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et avec l’appui des ambassades du Suède, des Pays-Bas et de la Suisse en Tunisie.

Un appel à candidature et d’ores et déjà lancé et ce jusqu’au 3 mai, s’adressant aux jeunes artistes porteurs de projets qui donnent la voix à la jeunesse tunisienne et qui promeuvent le dialogue, la solidarité et le vivre ensemble notamment au sein des communautés marginalisées.

Le concours offre des subventions qui peuvent aller jusqu’à 50.000 DT dont bénéficieront les projets les plus innovants et qui portent un message de changement durable et positif en Tunisie.

Fawz Benali