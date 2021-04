La Tunisie condamne fermement l’attaque terroriste de Rambouillet

La Tunisie condamne fermement l’attaque de Rambouillet et présente ses condoléances les plus sincères à la famille de la fonctionnaire de police, Stépahnie M., une mère de deux enfants, qui a été poignardée au cou, à l’entrée du commissariat de cette ville située dans les Yvelines au sud de Paris, par Jamel Gorchene, un Tunisien qui vivait irrégulièrement depuis 2009 en France et qui venait de se faire régulariser…

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie, présente également ses condoléances au gouvernement et aux Français, tout en réaffirmant son rejet total de toute forme de violence, d’extrémisme et de terrorisme et en rappelant sa solidarité avec la France.

«Rien ne peut justifier de tels crimes aussi lâches qu’odieux, qui n’ont rien à voir avec la vraie religion musulmane et ses enseignements tolérants, d’autant que cet acte barbare coïncidence avec le mois sacré du Ramadan, mois de la justice, de la miséricorde et de la tolérance», lit-on encore dans le communiqué.

Rappelons que le terroriste Jamel Gorchene, originaire de Msaken (Sousse), a été tué sur place par deux balles tirées par un collègue de la victime, était arrivé en France en 2009 et a pu bénéficier d’une carte de séjour en décembre 2020, valable jusqu’en décembre 2021, selon le parquet antiterroriste français.

Inconnu des services de renseignements français, le terroriste propageait cependant via sa page Facebook, l’extrémisme religieux…

L’Ambassade de Tunisie en France a également publié un communiqué pour condamner cette attaque terroriste : «En ces tristes circonstances, l’Ambassade tient à exprimer son entière solidarité et sa compassion avec le gouvernement et le peuple français amis, tout en présentant ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime».

«Cet acte barbare intervient en plein mois de Ramadan, mois saint qui incarne plutôt les valeurs de la tolérance et de la fraternité entre les individus», indique l’ambassade qui affirme son rejet total de toute forme d’extrémisme «en tout lieu et en toute circonstance, et demeure fortement attachée aux valeurs de compréhension mutuelle, de modération et de tolérance qui devraient constituer des valeurs partagées par tous les peuples dans le monde».

Y. N.