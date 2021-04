Biat – Crise sanitaire : L’objectif est de minimiser les dégâts financiers

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, l’année 2020 a été difficile sur le plan économique et financier pour la plupart des institutions bancaires tunisiennes. La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) n’a pas fait l’exception, et malheureusement l’année en cours s’annonce également compliquée. Des réformes s’imposent…

Par Cherif Ben Younès

Malgré tout, la Biat a réussi, en 2020, à «préserver sa position de leader, notamment en matière de dépôt et de PNB, et sa deuxième place en matière de crédit», a assuré Mohamed Agrebi, directeur général de la banque, lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, organisées vendredi 23 avril 2021.

Des assemblées tenues à distance, compte tenu du contexte épidémiologique, et auxquelles ont notamment pris part, en plus de M. Agrebi, le président du Conseil d’administration, Ismaïl Mabrouk, ainsi que des actionnaires de la banque, lesquels ont dû avoir recours au digital pour y assister.

Une année particulièrement difficile

Ces derniers ont été convoqués, notamment pour statuer sur la proposition de réduire la valeur nominale de l’action de 10 à 5 dinars, faisant passer le nombre d’actions Biat de 17.850.000 à 35.700.000. Les objectifs étant, d’une part, de rendre plus accessible le cours boursier de l’action et ainsi attirer un plus grand nombre d’investisseurs; et d’autre part, d’améliorer la liquidité des actions grâce à l’augmentation du nombre d’acheteurs et du volume des transactions.

Une proposition qui a finalement été validée lors des assemblées.

M. Agrebi a, par ailleurs, indiqué que le groupe Biat a terminé 2020 avec un résultat consolidé de 277,48 MD, ce qui constitue un recul de 19,52% par rapport à l’année précédente. Pour ce qui est du PNB consolidé réalisé, il a diminué de 0,84%, passant de 1.042,79 MD à 1.034,04 MD.

«La Biat s’en est sortie avec plus de résilience et de solidité. Une solidité constituée et renforcée année par année au progit d’une stratégie privilégiant le réinvestissement des bénéfices et la consolidation des fonds propres pour le financement des développements futurs de la banque», a affirmé le responsable.

Les assemblées ont également été l’occasion de souligner la mobilisation particulière de la banque et de ses collaborateurs, pour préserver un niveau de qualité de services élevé au profit des clients lors de l’année 2020. Cela s’est matérialisé à travers la mise en place d’un dispositif de continuité d’activité dès le début de la crise sanitaire, notamment à travers la sensibilisation de la clientèle à utiliser les canaux digitaux de la banque. Par ailleurs, les 205 agences de la Biat on pu demeurer opérationnelles.

Malgré tout, la Biat poursuit son soutien à l’économie nationale

La BIAT a également poursuivi son soutien à l’économie en 2020. Elle a, en effet, continué l’accompagnement de ses 950.000 clients. Par ailleurs, plus de 43.000 nouveaux crédits ont été consentis au profit de la clientèle des particuliers. La banque a également consacré la somme de 500 millions de dinars aux besoins de financement des 38.000 entreprises et des professionnels affectés par la crise sanitaire et a adapté son système de prise de décision pour accélérer le déblocage des fonds.

Concernant les crédits octroyés par la banque pour la relance de l’économie, ils sont de l’ordre de 1,1 milliard de dinars, répartis sur toutes les régions du pays. Près de 2.000 clients, opérant dans divers domaines d’activité, en ont bénéficié.

Sur un autre plan, La nomination de Fatima-Zohra Fihri, en tant que membre indépendant au sein du Conseil d’administration de la banque, a été approuvée, et ce, pour une période de 3 ans.

Malgré les difficultés de l’année 2020, la Biat a réussi à gérer la situation et à limiter les dégâts, tout en préservant des services de qualité auprès de ses clients et en continuant à contribuer positivement à l’économie du pays, dont les maux sont de plus en plus accentués, en espérant que l’avenir sera meilleur.