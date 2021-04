Telnet Holding annonce des produits d’exploitation en hausse de 15,4% au 1er trimestre 2021

Les indicateurs d’activité de la société Telnet Holding au 31 mars 2021 font ressortir des produits d’exploitation à 11.546.681 dinars tunisiens (DT) contre 10 007 051 DT au 31 mars 2020, soit une hausse de 15,4%.

Le pôle «Recherche et développement en ingénierie produit» a représenté 81,45% des produits d’exploitation du groupe au 31 mars 2021. Ses activités ont connu une évolution de 23,57% par rapport au 31 mars 2020. Cette évolution est marquée, essentiellement, par l’accroissement du volume d’affaires au niveau des activités ‘monétique’ (+25%), ‘multimédia’ (+11%) et ‘télécom’ (+10%) et ceci malgré la baisse des revenus provenant de la facturation des frais de mission à l’étranger suite à l’arrêt des vols internationaux lié à la propagation du virus Covid-19.

Le pôle «Télécom et intégration réseaux» a représente 6,87 % des produits d’exploitation au 31 mars 2021. Ses activités ont connu une évolution de 12,76 % par rapport au 31 mars 2020.

Le pôle «Services PLM» a représenté 11,68 % des produits d’exploitation au 31 mars 2021. Ses activités ont connu une régression de 20,32 % par rapport au 31 mars 2020.

Au 31 mars 2021, l’Ebidta du groupe s’est élevé à 2.393.680 DT contre 1.751.075 DT une année auparavant, soit une croissance de 36,7%.