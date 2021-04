Tunisie – Covid-19 : Les forces de l’ordre seront vaccinés à partir de lundi 26 avril

Après les professionnels de la santé, les policiers. Ces derniers commenceront à recevoir le vaccin anti-Covid-19 ce lundi, 26 avril 2021. Le chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur par intérim, Hichem Mechichi, supervisera le lancement de cette campagne de vaccination qui concerne les unités des forces de sécurité intérieure.

Pour rappel, Mechichi a lui-même reçu la première dose du vaccin la semaine dernière.

Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé publique, plus de 306.000 Tunisiens ont reçu au moins la première dose du vaccin. Parmi eux, plus de 62.000 en ont également reçu la seconde dose.

Les personnes âgées de plus de 75 ans et les professionnels de la santé, puis les personnes âgées entre 60 et 75 ans ont été les premiers à se faire vacciner, conformément à l’ordre de priorité fixé par le gouvernement.

Désormais, ça sera le tour des personnes âgées entre 18 et 60 ans souffrant de maladies chroniques, des professionnels dans les services de base, des forces armées, des enseignants et des employés des sociétés de transport.

Par la suite, le vaccin sera administré à ceux qui sont en contact avec des personnes à risque, puis au reste de la population âgée entre 18 et 60 ans. Pour le moment, pour des raisons sanitaires, le vaccin est interdit aux moins de 18 ans.

C. B. Y.