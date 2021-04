Zaghouan : Les avocats de la Haica interdits de consulter le dossier de la plainte de Saïd Jaziri

Suite à des instructions du procureur de la république du tribunal de première instance de Zaghouan, les avocats de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) ont été interdits, ce lundi 26 avril 2021, de consulter le dossier relatif à la plainte déposée par le député et propriétaire de la radio pirate Al-Quran al-Karim, Saïd Jaziri.

C’est ce qu’a assuré l’avocate Saïda Garrach, via un post Facebook, ainsi que le membre de la Haica, Hichem Snoussi, dans une déclaration accordée à Business News.

Les avocats de la Haica ont estimé que cette décision était illégale, et un rassemblement de soutien à l’institution constitutionnelle a été organisé devant le pôle judiciaire de Zaghouan, auquel ont pris part des journalistes, des membres de la Haica, de la Fédération générale des médias, des composantes de la société civile et les avocats en question.

Rappelons que le président de la Haica, Nouri Lajmi, et deux autres observateurs ont été convoqués à comparaître en justice suite à une plainte déposée par le prédicateur controversé Said Jaziri, «pour vol et tentative d’assassinat», après que la Haica a saisi les équipements de sa radio illégale, le 18 mars 2021, à la station d’émission de Zaghouan, et ce, conformément à ses prérogatives énoncées dans le décret 116du 2 novembre 2011.

C. B. Y.