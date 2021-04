Combats de chiens à Menzel Temime : Les jeunes convoqués par la justice, le pitbull placé dans un refuge (Photos)

Grace aux efforts des activistes militant pour la cause animale, les adolescents qui ont fait tuer un chien par un pitbull ont été convoqués par la police de Menzel Temime (Nabeul), ce lundi 26 avril 2021 et devront être entendus jeudi prochain par le ministère public.

Entendus en présence de leurs parents, les jeunes qui se sont «amusés» à torturer le chien en le traînant en laisse et en le présentant en proie à un pitbull agressif, jusqu’à la mort, ont reconnu les faits et devront être entendus par le tribunal de Nabeul, suite à la plainte déposée à leur encontre par l’association PAT, sachant que ce n’est pas la première dois qu’ils s’adonnent à cette barbarie et que plusieurs chiens ont été tués dans ces conditions atroces.

Les activistes se réjouissent de la suite que prend cette affaire, en remerciant la police de Menzel Temim d’avoir fait le nécessaire et toutes les personnes qui ont contribué à diffuser ce drame afin que les coupables soient poursuivis : «Certes leurs parents nous ont fait de la peine, mais il faut que leurs enfants soient punis et que l’exemple soit donné», a lancé Imene, une amie des animaux qui s’est déplacée aujourd’hui, à Menzel Temime, avec d’autres membres d’associations pour la défense des animaux.





La même source ajoute que le pitbull, une femelle répondant au nom de Kenza a été momentanément placée dans un refuge chez l’activiste Thouraya Chelly pour bénéficier d’une deuxième chance et en attendant la décision de la justice la concernant : «Nous ne laisserons pas tomber», affirment les amis des animaux, qui ont lancé suite à cette affaire, une chasse aux combats de chiens dans le pays.

