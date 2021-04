Hichem Snoussi : «Vers la soumission d’un rapport au Conseil de sécurité nationale sur la situation des médias illégaux»

Partagez 0 Partages

Le membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), Hichem Snoussi, a indiqué aujourd’hui, mardi 27 janvier 2021, qu’un rapport sera bientôt soumis au Conseil de sécurité nationale sur la situation des médias illégaux.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, Snoussi a fait savoir qu’«une équipe de personnalités compétentes et indépendantes préparera un rapport sur la situation des organisations médiatiques en violation de la loi, qui sera soumis par la suite au Conseil de sécurité nationale».

L e journaliste a, par ailleurs, estimé que la situation est dangereuse, expliquant que les institutions étatiques sont instrumentalisés au service de certains partis, et assurant que les partis au pouvoir et constituant la ceinture politique du gouvernement protègent les médias qui violent la loi.

Par là, il fait allusions à Ennahdha et Qalb Tounes, et aux chaînes de télévision illégales Zitouna TV et Nessma, dirigées par des politiciens appartenant à ces deux partis.

Ces déclarations font suite au scandale du procureur de la république du tribunal de première instance de Zaghouan, qui a convoqué le président de la Haica pour comparaitre devant la justice, pour un motif pour le moins pathétique («vol et tentative d’assassinat»), suite à une plainte déposée par le propriétaire de la radio pirate Al-quran al-karim, le député Saïd Jaziri.

C. B. Y.