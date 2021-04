Tunisie – Coronavirus : Des professionnels de la santé appellent à vacciner en priorité les enseignants

Étant donné que le variant britannique de la Covid-19 concerne tous les âges, la priorité dans la vaccination contre le virus doit désormais être accordée aux enseignants. C’est en tout cas l’avis de plusieurs médecins, à l’instar de Mohamed Douagi et de Dhaker Lhidheb.

Le professeur de pédiatrie et chef de service de réanimation néonatale à l’hôpital militaire de Tunis, Mohamed Douagi, avait indiqué, dans un statut Facebook publié il y a 3 semaines, que pour sauver l’année scolaire, le port du masque doit être obligatoire dès l’âge de 6 ans pour les élèves et les étudiants, et que les enseignants doivent être considérés comme une catégorie prioritaire pour la vaccination, «en privilégiant ceux des universités puis ceux des lycées et ensuite les autres».

un avis que partage Dhaker Lahidheb, professeur en cardiologie à l’hôpital militaire de Tunis, qui a estimé, via un statut Facebook publié ce mardi 27 avril 2021, qu’après les professionnels de la santé, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, la catégorie qui doit être vaccinée en priorité maintenant est celle des enseignants.

C. B. Y.