Volley-ball : L’Espérance sacrée championne d’Afrique

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a été sacrée championne d’Afrique de volley-ball, ce mardi 27 avril 2021, après sa victoire en finale de la coupe d’Afrique des clubs champions, face au Zamalek d’Égypte, 3 sets à zéro (25-20, 25-23, 25-10).

Les Sangs et or sont ainsi champions d’Afrique de la discipline pour la 5e fois de leur histoire, rejoignant ainsi au palmarès leurs adversaires du jour, à la3e position, derrière Al Ahly d’Égypte (14 titres) et le Club sportif sfaxien (6 titres).

L’Espérance représentera, grâce à ce titre, le continent africain au mondial des clubs.

C. B. Y.