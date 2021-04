Hassouna Nasfi : «Samia Abbou manque de cohérence dans ses positions»

Le député et chef du Bloc de la réforme à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Hassouna Nasfi, est revenu, ce mercredi 28 avril 2021, sur les récentes déclarations de la députée d’Attayar, Samia Abbou, où elle a appelé le président Saïed à se servir de l’armée et de la justice militaire pour emprisonner les corrompus.

Nasfi a estimé que ce genre de positions ne peuvent qu’aggraver la crise actuelle et que sa collègue a cruellement manqué de cohérence, rappelant qu’il y a quelques mois, Mme Abbou était fermement contre le recours à la loi relative à l’état d’urgence et à l’armée, lorsque cette question a été abordée à l’époque de l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed.

Il en a conclue que ce ne sont pas les principes qui guident Abbou dans ses positions, mais ses intérêts du moment.

Le parlementaire a, par ailleurs, appelé le chef de l’État, Kaïs Saïed, à présenter une initiative législative pour amender l’état d’urgence et «le rendre légal et constitutionnel», et une autre initiative pour «organiser la justice militaire».

C. B. Y.