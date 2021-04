Appel à candidatures pour choisir des représentants de l’Etat au CA de Tunisie Telecom

Le ministère des Technologies de la Communication a lancé un avis d’appel à candidature pour le choix des administrateurs représentant l’Etat au conseil d’administration de la Société nationale des télécommunications (Tunisie Telecom).

Peuvent présenter leur candidature les personnes de nationalité tunisienne remplissant les conditions fixées par les termes de références pouvant être consultés sur ce lien ou sur le site internet du ministère des Technologies de la Communication.

Les dossiers de candidature doivent être présentés conformément aux conditions précisées dans lesdits termes de références et doivent être envoyés au ministère des Technologies de la Communication exclusivement par voie électronique via la plateforme dédiée sur ce lien. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 mai 2021 à 18h et tout dossier parvenu après ce délai de rigueur ne sera pas retenu.