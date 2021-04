Le coronavirus emporte cinq membres d’une même famille à Tebourba

Ph. d’archives.

Mohamed Khezami, directeur d’une école privée à Jedaida (Manouba) est décédé hier, mercredi 27 avril 2021, à l’âge de 65 ans, des suites du coronavirus. Il s’agit de la cinquième victime de cette même famille habitant à Tebourba, à être emportée par la pandémie…

Il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière Sidi Ahmed, où reposent sa sœur (73 ans), son frère (58 ans), son neveux de 42 ans et la maman de ce dernier, tous ayant succombé au coronavirus entre le 25 octobre et le 27 avril, rapporte, l’agence Tap.

«Aujourd’hui l’école est en deuil grands et petits… tout le monde t’aime dans cette école: élèves,parents enseignants équipe pédagogique, administratif et surtout les propriétaires….Perdre un grand homme affectueux respectueux , généreux et surtout un parrain ça sera vraiment un grand vide . Paix à votre âme. Inchalah rabi yarhamkom w ynaemkom tetlakaw fil jannah inchalah», a déploré pour sa part l’enseignante Amel Jendoubi Largueche.

Y. N.