Ooredoo présente Do, sa nouvelle offre all inclusive et 100% digitale

L’opérateur Ooredoo a présenté hier, mercredi 28 avril 2021, via une conférence de presse tenue à distance, sa nouvelle offre 100% digitale et «all inclusive», Do. Une offre principalement destinée aux jeunes branchés.

Chargé d’animer la majeure partie du webinaire, Haythem Ben Naceur, directeur principal de la transformation digitale chez Ooredoo, a d’abord expliqué les raisons ayant motivé le lancement de ce nouveau produit…

Une offre centrée autour des clients

Il s’agit d’abord d’une «évidence», étant donné que Ooredoo est leader sur le marché des télécommunications et qu’elle veut «continuer à marquer le territoire tant par l’avancée technologique que par l’avancée en contenu». Et ensuite, parce que «toute la genèse de cette offre est partie d’une réflexion centrée autour des clients et leurs nouvelles attentes, exigences et aspirations», affirme le responsable.

Pour ce qui est du public ciblé par la nouvelle offre, Do, il s’agira de «ceux qui sont toujours connectés, les amateurs du contenu sous toutes ses formes les plus usuelles, à commencer par les séries, les films, le sport, en passant par les friands de la musique et les gamers», selon M. Ben Naceur, qui conclut que la cible principale est les jeunes.

«Ooredoo a conçu l’offre Do, à la fois digitale et exhaustive (voix, data, contenu, gaming…) dans le cadre de l’adaptation de ses offres aux exigences de la jeune clientèle connectée. C’est une offre sur-mesure conforme aux exigences d’une population high-tech en croissance exponentielle en Tunisie», lit-on d’ailleurs dans le communiqué d’Ooredoo relatif à la conférence.

Les jeunes hyperconnectés sont la cible principale

En ce qui concerne les avantages de Do, Haythem Ben Naceur a souligné qu’en plus d’être «all inclusive» (c’est-à-dire qu’elle englobe divers types de produits), l’offre a le tarif le moins cher sur le marché, à savoir 35 millimes par minute, et a l’accès à un catalogue internet riche et qui connaîtra de nouvelles exclusivités dans le futur.

Do s’inspire, par ailleurs, du slogan «Ahna el digital» (nous sommes le digital) exprimant la volonté de l’opérateur de faire profiter un grand nombre de personnes de la digitalisation du secteur. Une stratégie qui vise à consolider le leadership de l’opérateur dans un secteur très évolutif et très concurrentiel.

«Nous poursuivons notre stratégie de digitalisation orientée client en modernisant notre offre pour satisfaire les attentes d’une cible qui gagne du terrain sur le marché. Avec les mutations que le secteur connaît ces dernières années, on a décidé d’aller de l’avant dans la digitalisation de nos offres et l’offre DO suit cette logique qui continuera à se développer dans nos esprits et nos réalisations», a affirmé Mansoor Rashed El Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie.

Concrètement, l’offre Do est accessible uniquement sur les canaux digitaux. L’abonné peut, en effet, changer d’offre gratuitement sur l’application My Ooredoo ou acheter une Sim Do en ligne sur eshop Ooredoo et se faire livrer gratuitement, et ainsi découvrir, activer et profiter de tous les avantages et services en un simple clic.

Plusieurs avantages et une offre qui s’enrichit au fil du temps

Ooredoo précise que l’assistance client se fera également de manière exclusive par voie digitale, via WhatsApp, Messenger, live chat sur l’appli et site web ainsi que l’espace FAQ dédié à cette fin, promettant «des réponses rapides».

En ce qui concerne les produits disponibles sur Do, il y aura des packs de gaming, de musique et de vidéos à la demande (VOD).

«Les packs gaming permettront aux joueurs d’exploiter des volumes data dédiés à chaque jeu mobile sur des périodes prédéfinis à des prix étudiés. En matière de musique, l’abonnement Samm3ani sera proposé gratuitement aux abonnés Do en plus d’un prix promotionnel pour les tonalités internationales. Pour les VODs, les amateurs de séries, films et sports auront des offres exclusives sur les plateformes Starz Play, Discovery, UFC Arabia et plus encore. La plateforme Artify est disponible également avec une période d’essai gratuite», développe le communiqué.

À travers travers l’offre Do, l’abonné choisit le volume (voix et data) adéquat à ses besoins tout en bénéficiant d’un bonus pouvant aller jusqu’à 10%. La fourchette des minutes en voix varie entre 15 et 300 minutes, et celle de data varie entre 100 Mo et 30 Go.

Les forfaits internet proposés sont de 100 Gb à 82 DT et de 70 Gb à 57,500 DT, pour 60 jours de validité.

Sur un autre plan, l’offre Do permet aux abonnés d’obtenir des accès privilégiés à d’autres plateformes de commerce en ligne, utiles pour faciliter la vie quotidienne, à l’instar de Club privilèges (offres spéciales), teskerti.tn (remises et offres exclusives) et Intigo (remises).

C. B. Y.