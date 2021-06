Tunisie : Création d’un «Front pour le référendum»

Tweet Share Messenger

Ce lundi, 28 juin 2021, la création d’un «Front pour le référendum» a été annoncée, ce lundi 28 juin 2021, à travers une conférence de presse. L’objectif est de pousser pour un changement du système politique en Tunisie.

Mohsen Marzouk, Sahbi Ben Fredj, Chaouki Tabib, Saïd Aïdi, ainsi que plusieurs associations, mouvements et personnalités politiques et publiques sont derrière cette initiative.

Le front réclame le changement du système politique et l’amendement du code électoral, via un référendum, et estime que le pays dépasser sa crise autrement.

C. B. Y.