Tunisie : Répartition des 18 cas du variant indien du coronavirus

Le ministère de la Santé a annoncé, aujourd’hui, lundi 28 juin 2021, la découverte de 18 nouveaux cas du variant indien du coronavirus, et ce, dans 4 gouvernorats du pays.

Dans un communiqué le ministère indique que les opérations de séquençage ont permis de confirmer la présence de 7 cas de ce variant dans le gouvernorat de Kairouan, où 4 autres cas avaient été détectés la semaine dernière, touchant notamment 3 bébés, qui ont pu guérir.

Onze autres cas ont également été confirmés dans les gouvernorats du Grand Tunis, de Monastir et de Siliana, ajoute le ministère en appelant les citoyens à se conformer strictement aux mesures et aux protocoles sanitaires, sachant que ce variant est plus contagieux et que la situation continue à se dégrader en Tunisie, où de nombreux hôpitaux sont arrivés à saturation…

Y. N.