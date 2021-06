Basket-ball : La Tunisie part à la conquête d’un billet pour les JO de Tokyo

La sélection tunisienne de basket-ball entamera aujourd’hui, mardi 29 juin 2021, le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo. La mission semble néanmoins extrêmement compliquée.

Le tournoi comporte, en effet, 6 équipes et seul le premier se qualifiera pour les JO.

Pour aller au Japon, la Tunisie doit d’abord occuper l’une des deux premières places de sa poule composée également du Brésil et du pays organisateur, la Croatie, puis, éventuellement, gagner la demi-finale et la finale. Dans l’autre groupe. il y a l’Allemagne, la Russie et le Mexique.

La Tunisie jouera aujourd’hui contre le Brésil et ce jeudi contre la Croatie.

Rappelons que le JO se dérouleront du 26 juillet au 9 août 2021.

C. B. Y.