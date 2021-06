Tourisme estival : la Tunisie a adouci les conditions d’entrée depuis le 1er juin

Tweet Share Messenger

Alors que les restrictions sanitaires s’allègent, les Français préparent leurs vacances. Parmi les destinations les plus prisées en janvier 2021, la Tunisie. Le pays ouvre progressivement ses frontières aux voyageurs vaccinés ou immunisés contre la Covid-19. Zoom sur la destination ensoleillée à ne pas manquer cet été.

Par Meriem Majdoub

Pendant plusieurs mois, les voyages à l’étranger ont été mis entre parenthèses en raison de la crise sanitaire. Effectivement, le secteur du tourisme a été l’un des plus impactés par la pandémie mondiale. Covid-19 oblige, les frontières ont fermé leurs portes aux voyageurs.

​Soleil, chaleur et déconnexion pour les vacances d’été

Mais un rayon de soleil est apparu et, depuis quelques semaines, les Français peuvent à nouveau penser à partir en voyage. Les aspirations en matière de tourisme retrouvent des couleurs et les compagnies aériennes et ferroviaires peuvent enfin reprendre leur souffle et proposer des billets de voyage pour les touristes.

Effectivement, les restrictions sanitaires tendent à se lever, et ce, notamment grâce à la stratégie de vaccination. Pour cela, il faudra néanmoins veiller à présenter son carnet de vaccination à jour ou un test PCR de moins de 72 heures. Attention, donc, à bien anticiper votre voyage, notamment si vous souhaitez partir à l’étranger. C’est primordial d’être prévoyant afin d’éviter les mauvaises et les contretemps en n’ayant pas le droit de voyager. Pour cela, nous avons quelques conseils.

​Utilisez les plateformes en ligne pour simplifier l’organisation de vos voyages

Préparer ses vacances est parfois un casse-tête, mais des solutions existent. En effet, les plateformes retraçant les meilleurs itinéraires vous faciliteront la tâche. Vous trouverez ainsi les vols les moins chers vers votre destination de rêve, comme la Tunisie.

Cela vous permettra d’économiser, pour ensuite profiter pleinement du tourisme et de vos vacances. Les plateformes spécialisées s’imposent comme étant des alliées de taille pour planifier un voyage à l’étranger.

​Contactez les offices de tourisme

Renseignez-vous en amont sur les visites et les activités à ne surtout pas manquer. La Tunisie ne manque pas de ressources, et vous pourrez par exemple découvrir les fonds marins ou tester la balade à cheval le long de la plage pour les plus sportifs.

Les amoureux de la culture pourront, quant à eux, visiter et déambuler dans les rues de Tunis. Pour clore une belle journée, laissez-vous tenter par l’un des restaurants traditionnels proposant des spécialités culinaires. La Tunisie regorge de choses à découvrir et brille grâce à ses traditions qui ne manqueront pas de faire vivre aux voyageurs une expérience inoubliable.