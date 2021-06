Advans Tunisie lance le programme 3 x 100% pour aider les micro-entrepreneurs

Tweet Share Messenger

Advans Tunisie a lancé le programme d’accompagnement «3 x 100%» : 100% à distance, 100% sur mesure et 100% gratuit pour les entrepreneurs, dont l’objectif est d’aider les entrepreneurs à renforcer leur résilience grâce à des sessions de coaching personnalisées.

Cette initiative a été financée par la Swiss Capacity Building Facility (SCBF), la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), le fond Sanad pour les MPME (micro, petites et moyennes entreprises) ainsi que par le soutien de l’action de solidarité belge initiée par le Conseil de gouvernance économique belgo-tunisien (CGEBT).

Grâce à ce projet, Advans Tunisie a ciblé 1.000 entrepreneurs (dont 38% de femmes) dans 14 gouvernorats surtout dans des régions de l’intérieur et avec un focus particulier sur les entrepreneurs qui œuvrent dans les secteurs d’activités les plus impactés par la crise.

«Ce concept innovant est né quelques semaines après le début du premier confinement, ce qui témoigne de l’agilité d’Advans Tunisie qui cherche en permanence à trouver des solutions rapides pour ses clients les plus fragiles. Nous avons pu rapidement identifier les défis principaux rencontrés par nos clients et nous avons pu mettre en place un programme adapté aux besoins des entrepreneurs de chaque région», affirme Islem Lahami, responsable communication et marketing d’Advans Tunisie.

L’évaluation du programme a montré que 90% des bénéficiaires ont été très satisfaits de cet accompagnement et de l’écoute dont ils ont bénéficié et ils affirment que les actions proposées par les coachs ont eu un impact positif sur leurs activités et qu’ils ont pu acquérir plusieurs compétences managériales, en marketing et en gestion financière.

De plus, l’aspect de l’accompagnement psychologique a joué un rôle important en particulier pour les femmes. Ces femmes entrepreneurs ont fortement apprécié l’appui psychologique et émotionnel et le suivi personnalisé au-delà de l’aspect technique. «Les mots du coach m’ont beaucoup rassuré, il m’a donné de l’espoir, comme si c’était mon médecin. Appliquer ces consignes m’a beaucoup soulagé», affirme Monia Bihi, l’une des bénéficiaires du programme.

«Nous allons bien évidemment continuer et étendre ce programme d’accompagnement à l’avenir et nous sommes en recherche de partenaires qui souhaitent soutenir cette initiative. De plus, cette première expérience d’accompagnement 100% à distance constituera le fondement, pour le lancement à moyen terme, de l’accompagnement personnalisé digital à travers l’application mobile qui sera lancé très prochainement chez Advans Tunisie dans le cadre de son projet de transformation digitale», affirme Brieuc Cardon, directeur général, Advans Tunisie.

Communiqué.