Ahmad Ksibi expose à l’espace Flat El Founoun à Marsa-Les-Pins

L’exposition-atmosphère de l’artiste visuel Ahmad Ksibi intitulée «L’Argenté» se tient depuis le 24 juin 2021 à Flat El Founoun, un tout nouvel espace artistique inédit en Tunisie, une sorte de musée-appartement dédié aux pratiques alternatives de l’art contemporain, situé à Marsa-Les-Pins.

L’idée fort de l’exposition est d’offrir un temps fort aux visiteurs en étant un lieu d’expression et d’émotion à travers 14 œuvres invitant à une contemplation de l’harmonie entre la matière, la lumière et l’architecture des formes. Pour Ahmad Ksibi, les œuvres présentées sont une réflexion à la fois plastique, poétique et philosophique.

L’exposition, dont une partie des fonds collectés sera reversée à la caisse régionale des établissements de santé de Kairouan, se poursuivra jusqu’au 5 juillet et les visites sont programmées sur rendez-vous en contactant Souheil Chabchoub, directeur d’El Founoun Art Bistrot.

Tout visiteur doit présenter une attestation de test PCR négatif remontant à 48 heures. Pour plus d’informations, rendez-vous sur les comptes Instagram de @toucherdesoleil et de @AhmadKsibi.