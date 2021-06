Coronavirus : Dons de Jazz à Carthage à l’hôpital Mongi Slim de la Marsa

Le comité d’organisation de la 15e édition du Festival Jazz à Carthage a annoncé ce mardi 30 juin 2021, avoir décidé de faire don de masques chirurgicaux, de flacons de gel hydroalcoolique et de leurs distributeurs, à l’hôpital Mongi Slim de la Marsa.

«Dans le cadre des préparatifs pour la 15ème édition, comme nous l’avions déjà annoncé nous avions tout prévu pour assurer la sécurité de notre cher public, de notre staff et des artistes accueillis par le festival dont l’achat de : 230 flacons de 500 ML de gel hydroalcoolique, 7 distributeurs et 1800 masques chirurgicaux», indique Mourad Mathari, fondateur et directeur du Festival, en précisant que l’événement culturel ayant été reporté, le comité d’organisation a «d’offrir les produits à ceux qui ont urgemment besoin aujourd’hui, à savoir aux services de l’hôpital Mongi Slim de la Marsa».

«Nous tenons à saluer et à remercier nos partenaires ainsi que les Laboratoires Opalia avec qui nous partageons l’amour de la culture et de l’art mais aussi des valeurs humanistes, tels que le partage et le patriotisme, dont notre pays a bien besoin aujourd’hui», conclut M. Mathari.

Rappelons qu’à la lumière de situation sanitaire en Tunisie, Jazz à Carthage avait annoncé le report du festival, avant que le ministère des Affaires culturelles annonce à son tour, hier, le report de tous les évènements culturels, sachant que les autorités ont également annoncé un renforcement du couvre-feu sur tout le territoire tunisien, qui débutera dès le 1er juillet à 20h au lieu de 22h, alors que les délégations et les gouvernorats classés zones rouges sont fermées avec un confinement général.

Y. N.