Coronavirus : Jendouba met en place un confinement général dans 4 délégations

Tweet Share Messenger

Le comité régional de lutte contre les catastrophes à Jendouba a décidé, ce mercredi 30 juin 2021, de mettre en place un confinement général dans 4 délégations, à partir de demain, et ce, suite à la dégradation de la situation épidémiologique dans la région.

Ce confinement général concerne Jendouba-nord, Jendouba-sud, Boussalem et Oued Meliz, et durera au moins 15 jours.

D’autre part, la délégation de Ain Drahem continuera à observer un confinement ciblé pour une durée de 10 jours à partir de lundi dernier, 28 juin 2021.

Le couvre-feu dans le gouvernorat de Jendouba est, durant la période à venir, de 20h jusqu’à 5h.

Une cellule de crise a, par ailleurs, été créée, formée de la protection civile, la Garde nationale et des professionnels locaux de la santé, dans le but d’assurer le suivi de la situation épidémiologique, de décider des mesures à prendre et de veiller à leur application.

C. B. Y.